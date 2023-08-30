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Мы не оставляем надежды на прояснение судьбы наших близких - дочь пропавшего без вести в I Карабахской войне

Общество Материалы 30 августа 2023 15:12 (UTC +04:00)
Мы не оставляем надежды на прояснение судьбы наших близких - дочь пропавшего без вести в I Карабахской войне

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Мы не оставляем надежды на прояснение судьбы наших близких, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом сказала в среду Trend Севиндж Гаджиева, дочь Ахмеда Мамедова, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны.

По ее словам, Ахмед Мамедов пропал в период оккупации армянами города Шуша в 1992 году.

"Международный комитет Красного Креста не предоставил нам никакой информации. У нас только взяли анализы ДНК. Но они не могут получить от Армении информацию о судьбе наших близких. Армянская сторона обязана сообщить о местах массовых захоронений", - сказала Гаджиева.

Отметим, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений. Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой был подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, направленный соответствующим международным организациям.

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