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В Азербайджане пройдут апелляционные собеседования в рамках приема на работу учителей

Общество Материалы 30 августа 2023 18:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдут апелляционные собеседования в рамках приема на работу учителей

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Апелляционные собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей будут организованы 4-5 сентября в онлайн-формате через платформу Microsoft Teams.

Об этом сообщили в среду Trend в Центре человеческих ресурсов Института образования Азербайджана.

Было отмечено, что информация об апелляционных собеседованиях будет отправлена на личные страницы кандидатов в ближайшие дни.

Соответствующая ссылка будет отправлена на адреса электронной почты кандидатов за день до даты, которая будет указана на их личных страницах.

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