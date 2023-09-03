Сообщений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В МЧС пока не поступило никакой информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5, зарегистрированного в Кюрдамирском районе.

Об этом Trend сообщили в МЧС Азербайджана.

"В результате землетрясения в МЧС до сих пор не поступило никакой информации о каких-либо разрушениях или пострадавших", - отметили в ведомстве.

Отметим, что сегодня в Азербайджане произошло землетрясение.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в 20:35. Очаг стихии залегал на глубине 52 км в Кюрдамире.

Землетрясение ощущалось в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.