Азербайджанское общество Красного Полумесяца уже неделю ждет ответа насчет пропуска продовольственного груза в Ханкенди

АГДАМ /Trend/ - Представители и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) уже неделю находятся на дороге Агдам-Ханкенди в ожидании ответа касательно пропуска продовольственного груза для армянских жителей Карабаха.

Об этом в понедельник карабахскому бюро Trend сказал вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Гафар Аскерзаде.

Он отметил, что руководством общества были проведены соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

"Мы пока не получили положительного ответа от противоположной стороны, и в настоящее время ждем, что они скажут. В случае положительного ответа мы немедленно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Карабаха армянского происхождения", - отметил он.

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