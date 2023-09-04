Азербайджанское общество Красного Полумесяца уже неделю ждет ответа касательно пропуска продовольственного груза в Ханкенди (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:01)

АГДАМ /Trend/ - Представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца и волонтеры уже неделю ждут ответа по поводу пропуска продовольственного груза в Ханкенди.

Об этом в понедельник сказал Карабахскому бюро Trend вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Гафар Аскерзаде.

Он отметил, что руководством Общества были проведены соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

"Мы пока не получили положительного ответа от противоположной стороны, и в настоящее время продолжаем ждать. В случае положительного ответа мы немедленно обеспечим доставку продовольственного груза жителям Карабаха армянского происхождения. Кроме того, после того, как будут решены определенные технические вопросы, обеспечения полной гарантии безопасности сотрудников Общества мы с привлечением специалистов проведем мониторинг и оценку. Будут определены потребности жителей Карабаха армянского происхождения и мы поможем с доставкой соответствующего продовольственного груза", - сказал он.

Отметим, что грузовые автомобили с 40 тоннами муки и мучных изделий, отправленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для армянских жителей Карабаха, уже седьмые сутки ожидают на посту российских миротворцев на дороге Агдам–Ханкенди. Для создания условий для доставки груза с продовольствием в Ханкенди было направлено обращение командованию российского миротворческого контингента.