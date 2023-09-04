Азербайджан ввел ограничения на ввоз продукции птицеводства из двух стран

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе данных, поступающих от Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), с целью защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут попасть из других стран на территорию Азербайджана.

Как сообщили Trend в агентстве, согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных, вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрированы в Республике Татарстан Российской Федерации и провинции Гуаяс Республики Эквадор.

В целях защиты от указанного инфекционного заболевания введено временное ограничение на ввоз продуктов птицеводства, кормов, оборудования, используемого для забоя и переработки птичьего мяса с предприятий, расположенных с учетом принципа зонирования в Республике Татарстан Российской Федерации, а также в провинции Гуаяс Республики Эквадор