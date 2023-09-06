В школах Азербайджана некоторые предметы будут преподаваться исколючительно на азербайджанском языке

БАКУ/Trend/- На днях министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что с этого года во всех школах, где обучение ведется на других языках предмет "История Азербайджана" будет преподаваться исколючительно на азербайджанском языке.

В ответ на запрос Trend относительно того, в каких именно школах и в скольких классах будет применяться данное нововведение, в министерстве науки и образования отметили, что в текущем учебном году история Азербайджана будет проходить тестирование на азербайджанском языке в пятых классах 100 общеобразовательных учреждений с отделениями, где преподавание ведется на других языках.

"В настоящее время предмет "Допризывная подготовка" и курс "История Победы" преподаются на азербайджанском языке во всех отделениях. В то же время курс "Общая турецкая история" также ведется на азербайджанском языке.

В случае удовлетворительных результатов, со следующего учебного года, начиная с 5 класса всех общеобразовательных учреждений с отделениями, где обучение ведется на других языках, преподавание предмета будет вестись на азербайджанском языке",- говорится в заявлении министерства.