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Количество учебных часов по азербайджанскому языку будет увеличено - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 6 сентября 2023 16:48 (UTC +04:00)
Количество учебных часов по азербайджанскому языку будет увеличено - Эмин Амруллаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Количество учебных часов по азербайджанскому языку будет увеличено.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ в преддверии начала нового учебного года, сообщает в среду Trend.

"В школах, где обучение ведется на других языках, учащийся достигает 9-го класса, и мы видим, что он не умеет говорить на своем родном языке. Мы пытаемся определить то, в чем кроется проблема, связано ли это с учебной программой. В следующем учебном году будет увеличено количество учебных часов по азербайджанскому языку", - сказал министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

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