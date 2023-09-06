Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования

БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество в области гуманитарного разминирования между Азербайджаном и Швейцарией.

Как передает Trend, обсуждения прошли на встрече заместителя председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Самира Поладова с военным атташе Швейцарии в Турции, Азербайджане и Грузии, полковником Генерального штаба Дитером Вики.

На встрече была представлена презентация о целях и задачах, стоящих перед Агентством, работе, проделанной за период его деятельности, а также об уровне минного загрязнения освобожденных от оккупации территорий, деятельности, направленной на борьбу с этой угрозой.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области гуманитарного разминирования.