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Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования

Общество Материалы 6 сентября 2023 18:22 (UTC +04:00)
Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество в области гуманитарного разминирования между Азербайджаном и Швейцарией.

Как передает Trend, обсуждения прошли на встрече заместителя председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Самира Поладова с военным атташе Швейцарии в Турции, Азербайджане и Грузии, полковником Генерального штаба Дитером Вики.

На встрече была представлена презентация о целях и задачах, стоящих перед Агентством, работе, проделанной за период его деятельности, а также об уровне минного загрязнения освобожденных от оккупации территорий, деятельности, направленной на борьбу с этой угрозой.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области гуманитарного разминирования.

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