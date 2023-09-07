Автомобили ряда госструктур Азербайджана выставлены на аукцион

БАКУ/Trend/- В Азербайджане некоторые автомобили, находящиеся на балансе нескольких государственных структур, выставлены на аукцион.
Как сообщает в четверг Trend, аукцион, проводимый Государственной службой по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджанской Республики, состоится 12 сентября.
Со списком выставленных на аукцион автомобилей можно ознакомиться ниже:
|
Название компании
|
Контактное лицо
|
Марка транспортного средства
|
Год выпуска
|
Стартовая цена (в манатах)
|
задаток в размере 10%(в манатах)
|
1
|
Управление делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики
|
Эльшан Муслимов 0502703055
|
Volkswagen Passat седан
|
2013
|
11000
|
1100
|
2
|
Управление делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики
|
Эльшан Муслимов 0502703055
|
Volkswagen Passat седан
|
2013
|
11000
|
1100
|
3
|
Управление делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики
|
Эльшан Муслимов 0502703055
|
Volkswagen Passat седан
|
2013
|
11000
|
1100
|
4
|
Министерство юстиции
|
Рафик Микаилов
0553020092
|
Nissan Sunny седан
|
2007
|
5500
|
550
|
5
|
Министерство юстиции
|
Рафик Микаилов
0553020092
|
Volkswagen Passat седан
|
2011
|
9200
|
920
|
6
|
Министерство юстиции Азербайджанской Республики
|
Рафик Микаилов
0553020092
|
Volkswagen Passat седан
|
2009
|
7000
|
700
|
7
|
Министерство юстиции Азербайджанской Республики
|
Рафик Микаилов
0553020092
|
Nissan Sunny седан
|
2007
|
5500
|
550
|
8
|
ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики
|
Лала Гасанова 0555081064
|
Nissan Maxima седан
|
2006
|
3800
|
380
|
9
|
ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики
|
Лала Гасанова 0555081064
|
Nissan Maxima седан
|
2004
|
3200
|
320
|
10
|
ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики
|
Лала Гасанова 0555081064
|
QAZ 3102 седан
|
1998
|
800
|
80
|
11
|
ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики
|
Лала Гасанова 0555081064
|
QAZ 31029 седан
|
1993
|
750
|
75