Автомобили ряда госструктур Азербайджана выставлены на аукцион

БАКУ/Trend/- В Азербайджане некоторые автомобили, находящиеся на балансе нескольких государственных структур, выставлены на аукцион.

Как сообщает в четверг Trend, аукцион, проводимый Государственной службой по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджанской Республики, состоится 12 сентября.

Со списком выставленных на аукцион автомобилей можно ознакомиться ниже: