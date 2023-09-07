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Автомобили ряда госструктур Азербайджана выставлены на аукцион

Общество Материалы 7 сентября 2023 10:36 (UTC +04:00)
Автомобили ряда госструктур Азербайджана выставлены на аукцион

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/- В Азербайджане некоторые автомобили, находящиеся на балансе нескольких государственных структур, выставлены на аукцион.

Как сообщает в четверг Trend, аукцион, проводимый Государственной службой по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджанской Республики, состоится 12 сентября.

Со списком выставленных на аукцион автомобилей можно ознакомиться ниже:

Название компании

Контактное лицо

Марка транспортного средства

Год выпуска

Стартовая цена (в манатах)

задаток в размере 10%(в манатах)

1

Управление делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики

Эльшан Муслимов 0502703055

Volkswagen Passat седан

2013

11000

1100

2

Управление делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики

Эльшан Муслимов 0502703055

Volkswagen Passat седан

2013

11000

1100

3

Управление делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики

Эльшан Муслимов 0502703055

Volkswagen Passat седан

2013

11000

1100

4

Министерство юстиции

Рафик Микаилов

0553020092

Nissan Sunny седан

2007

5500

550

5

Министерство юстиции

Рафик Микаилов

0553020092

Volkswagen Passat седан

2011

9200

920

6

Министерство юстиции Азербайджанской Республики

Рафик Микаилов

0553020092

Volkswagen Passat седан

2009

7000

700

7

Министерство юстиции Азербайджанской Республики

Рафик Микаилов

0553020092

Nissan Sunny седан

2007

5500

550

8

ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики

Лала Гасанова 0555081064

Nissan Maxima седан

2006

3800

380

9

ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики

Лала Гасанова 0555081064

Nissan Maxima седан

2004

3200

320

10

ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики

Лала Гасанова 0555081064

QAZ 3102 седан

1998

800

80

11

ИВ Хатаинского района города Баку Азербайджанской Республики

Лала Гасанова 0555081064

QAZ 31029 седан

1993

750

75
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