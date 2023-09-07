Подписан меморандум между Академией наук Азербайджана и AFAD

БАКУ /Trend/ - 7 сентября в Бакинском конгресс-центре состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) и Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Турции AFAD) по сотрудничеству в области сейсмологических наблюдений.

Как сообщили Trend в четверг в НАНА, на церемонии президент НАНА, академик Иса Габиббейли, говоря о развитии взаимных связей между научными учреждениями Азербайджана и Турции, коснулся перспектив сотрудничества Академии с AFAD по основным научным направлениям в области изучения землетрясений.

Он также сказал, что в Шуше продолжаются работы по установке оборудования сейсмической станции, предоставленного турецкими коллегами.

В свою очередь глава AFAD Окай Мемиш рассказал о текущем состоянии связей между Турцией и Азербайджаном в области сейсмологии. Он затронул вопросы взаимного обмена информацией о землетрясениях и применения технических средств наблюдения.

На встрече было рассказано о совместной работе между AFAD и Республиканским центром сейсмологической службы при НАНА в области сейсмологических исследований, подчеркнуто, что документ, который будет подписан на встрече, послужит основой для дальнейшего расширения связей обеих организаций в этой области.

Затем был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подписали президент НАНА, академик Иса Габиббейли и руководитель AFAD Окай Мемиш.