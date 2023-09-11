Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)

Общество Материалы 11 сентября 2023 15:34 (UTC +04:00)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнаруженные некоторое время назад в массовом захоронении останки шехида Асада Мамед оглу Мамедова, пропавшего без вести 30 лет назад в Физулинском районе, доставлены для захоронения в Агстафинский район, где он родился.

Как сообщает в понедельник местное бюро Trend, церемония прощания с шехидом проходит в его родном селе Эйналлы.

На ней присутствовали члены семьи шехида, руководство исполнительной власти района, представители общественности.

Шехид будет похоронен рядом с могилами своих близких на сельском кладбище Эйналлы.

Отметим, что Мамедов Асад Мамед оглу родился в 1966 году в селе Эйналлы Агстафинского района. Он пропал без вести на территории Физулинского района во время первой Карабахской войны в июле 1993 года.

В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
В Агстафе прощаются с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Физули (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости