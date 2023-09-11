Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных от него в Азербайджане за последнюю неделю (4-10 сентября).

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за это время было зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, 123 человека выздоровели.

В Азербайджане до сих пор выявлено 832 438 фактов заражения коронавирусом, из них 822 004 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 132 активных больных. На сегодняшний день умерли от коронавируса 10 302 человека.

Было отмечено, что за последнюю неделю было сделано 2 909 тестов на коронавирус, а в целом на сегодняшний день - 7 677 476 тестов.