Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 4 по 10 сентября была применена 91 вакцина против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, в течение недели число вакцинированных первой дозой вакцины составило 35 человек, второй - 8, третьей и более дозами вакцины - 39, число вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 9 человек.

Общее количество вакцинированных по стране составляет 13 969 392, в том числе первой дозой вакцины - 5 413 437, второй дозой - 4 884 361, тремя и более дозами - 3 405 186, вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 266 408.

Отметим, что с 28 августа по 3 сентября было применено 374 вакцины против коронавируса (COVID-19).