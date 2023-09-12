Ассоциация Азербайджана о факторах, влияющих на развитие выездного туризма

БАКУ /Trend/ - Одним из факторов, негативно влияющих на развитие выездного туризма, является высокая стоимость авиабилетов после пандемии.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал руководитель комиссии по выездному туризму Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Шаиг Мамедов, выступая на мероприятии, посвященном первой годовщине начала деятельности Ассоциации.

«Высокие цены на авиабилеты не могут не вызывать сожаления. Особо хотелось бы обратить внимание на еще большее подорожание билетов после пандемии коронавируса. Если посмотреть на период до пандемии, то отчетливо виден резкий рост текущих цен. Это вызывает большие трудности у местных туристических компаний в контексте увеличения числа туристов», - сказал он.