Быстрое распространение заболевания в Азербайджане может привести к возможной вакцинации

БАКУ/Trend/- В последние дни быстрое распространение вируса гриппа среди населения, может привести к возможной вакцинации. Число заразившихся вирусом может увеличиться из-за резкого изменения погоды и понижения температуры. С 15 декабря прошлого года в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях число людей, привитых от гриппа, составляет 20 701.

Отвечая в среду на вопросы Trend относительно возможной ревакцинации в министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что вакцины от гриппа снова будут завезены в страну.

"В связи с осенне-зимним сезоном планируется ввоз в страну вакцин против гриппа", - отмечается в сообщении минздрава.

Напомним, что в январе этого года министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал население вакцинироваться от гриппа.

"Завезенная вакцина против сезонного гриппа распределена по всем учреждениям первичной медико-санитарной помощи, подведомственным TƏBİB центрам семейного здоровья, городским и районным поликлиникам. Порядок ее хранения строго контролируется. Пользуясь случаем, призываю все пожилое население и людей с серьезными заболеваниями пройти вакцинацию", - подчеркнул министр.