Объявлен объем изъятых из оборота в Азербайджане наркотиков

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных правоохранительными органами в январе-августе текущего года комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 7 598 фактов преступлений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за январь-август 2023 года.

Было отмечено, что из этих преступлений 2 659 были связаны с продажей наркотических средств, 4649 - с приобретением и хранением наркотических средств, 260 - с выращиванием наркосодержащих растений, а 30 - с другими преступлениями из этой категории.

Всего из незаконного оборота по выявленным фактам изъято 5 тонн 804 кг 558,512 гр наркотических средств и психотропных веществ, 1 тонна 722 кг 686,454 гр героина, 3 тонны 349 кг 422,948 гр марихуаны, 236 кг 905,361 гр опиума, 50 кг 988,844 гр гашиша, 750,831 гр кокаина, 318 кг 741,409 гр психотропных веществ, 125 кг 042,665 гр других наркотических средств.

Также за указанный период из оборота изъято 47 726 таблеток метадона, 14164 кустов конопли, 7 703 капсулы, 3 308 таблеток и 12,95 гр сильнодействующего вещества, а также 40,682 гр прекурсора.