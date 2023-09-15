Состоялось заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября состоялось первое заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству в рамках осенней сессии 2023 года.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель комитета Таир Миркишили проинформировал о ряде показателей экономики Азербайджана за последние восемь месяцев. Он отметил, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ВВП в ненефтяном секторе вырос на 0,7%, составив 3,4%.

Затем на обсуждение был вынесен доклад комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству о проделанной работе в ходе весенней и внеочередных сессий 2023 года. Председатель комитета отметил, что за отчетный период состоялось 29 заседаний комитета, на которых было рассмотрено 223 вопроса, в том числе 97 законопроектов и 1 отчет (Счетная палата). Также были приняты соответствующие меры в связи с поступившими в комитет заявлениями и обращениями. Что касается плана работы комитета на осеннюю сессию 2023 года, было отмечено, что на предстоящей сессии запланировано обсуждение пакета бюджета и других законопроектов, которые поступят в комитет. В плане деятельности уже нашли отражение несколько новых законопроектов, в том числе проект Кодекса о конкуренции. В то же время на предстоящей сессии в комитете запланированы встречи с представителями соответствующих организаций, общественные слушания и другие мероприятия.

Представляя на обсуждение проекты законов, включенные в повестку заседания, председатель комитета, передал слово консультанту отдела госстроительства, административного и военного законодательства аппарата парламента Фариду Ахмедову для предоставления информации о проекте закона "Соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой". Он отметил, что целью заключения соглашения, состоящего из преамбулы и 30 статей, является дальнейшее расширение экономических связей между государствами-участниками и укрепление сотрудничества в налоговой сфере.

В связи с проектом закона об утверждении "Протокола о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда от 24 февраля 2023 года" председатель комитета отметил, что изменения служат для уточнения некоторых терминов, названий и обеспечения более эффективного функционирования фонда.

Далее председатель комитета отметил, что следующие четыре законопроекта связаны с присоединением Азербайджана к некоторым международным документам Всемирной почтовой службы и предоставил слово консультанту отдела государственного строительства, административного и военного законодательства аппарата Милли Меджлиса Назрин Алиевой для предоставления информации по этому вопросу.

Также был представлен проект закона о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение). По проекту закона о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (первое чтение) Таир Миркишили довел до внимания, что проект предусматривает отмену государственных пошлин, взимаемых соответствующим органом исполнительной власти за ускоренную выдачу юридическим и физическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, заверенных копий архивных документов.

Говоря о законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (первое чтение), председатель комитета отметил, что документ предусматривает снижение сумм государственной пошлины, взимаемой за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну физическим лицом для личного пользования.

В законопроектах о внесении изменений в законы "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", "О культуре" и "О безналичных расчетах" установлено, что осуществление платежей по покупке и продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов на общую сумму более пятнадцати тысяч манатов осуществляется в безналичном порядке.

В связи с последним вопросом повестки председатель комитета отметил, что законопроект о внесении изменений в закон "О почте" (первое чтение) предусматривает утверждение тарифов и платы за услуги в сфере цифрового развития (в том числе почтового) и транспорта министерством цифрового развития и транспорта с учетом мнения министерств экономики и финансов Азербайджанской Республики.

На обсуждениях выступили заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли, депутаты Зияд Самедзаде, Вахид Ахмедов, Руфат Гулиев, Айдын Гусейнов, Мазахир Эфендиев, Вугар Байрамов, заведующий отделом экономического законодательства аппарата Милли Меджлиса Мухаммед Базыгов, они высказали свои мнения по вопросам повестки дня, озвучили свои предложения.

Депутаты признали отчет комитета о проделанной работе удовлетворительным, утвердили план работы на предстоящую осеннюю сессию, рекомендовали законопроекты повестки дня для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

На заседании присутствовали члены комитета Агалар Велиев, Игбал Мамедов, Машхур Мамедов и другие официальные лица.