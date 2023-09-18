Сотрудничество в борьбе с преступлениями против человечности должно продолжаться – Вук Еремич

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и в Югославии, имеется проблема, связанная с пропавшими без вести во время войны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, выступая на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" сказал бывший министр иностранных дел Сербии, председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич.

По его словам, несмотря на некоторые подвижки в расследовании судьбы пропавших без вести лиц, эти вопросы до сих пор остается непроясненными.

Еремич добавил, что в настоящее время число лиц, пропавших в результате войны без вести, в Украине достигло 24 тысяч.

Он отметил, что совместные шаги в расследовании судьбы пропавших без вести лиц являются важным условием для достижения результата.

"Поэтому мы должны и дальше продолжать наше сотрудничество в борьбе с преступлениями против человечества", - подчеркнул Еремич.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.