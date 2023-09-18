Возможно, что некоторые из взятых в плен в I Карабахской войне используются в качестве рабов в Армении - Ханлар Велиев

БАКУ /Trend/ - Есть вероятность, что некоторые из лиц, взятых в пленные и заложники в I Карабахской войне живы и используются в качестве рабов в Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе выступления на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" сказал заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

Он добавил, что Армения не предоставляет никакой информации о пленных и заложниках.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.