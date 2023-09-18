Ситуация в Азербайджане с заражением и смертностью от коронавируса

БАКУ /Trend/ - По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последний месяц число зараженных коронавирусом во всем мире выросло на 38%. В Европе рост заражения составляет 39%, в западной части Тихого океана - 52%, а в восточной части Средиземного моря - 113%. В настоящее время заболеваемость COVID-19 в США приближается к статистике первой пандемии 2020 года. В США более, чем у 650 000 американцев ежедневно обнаруживают COVID-19, и, по прогнозам, около 10 процентов населения страны заразится этим вирусом в ближайшие месяцы. Смертность выросла на 5% по сравнению с августом.

За последнюю неделю число госпитализаций из-за COVID-19 в США выросло на 8,7%, а число смертей - на 4,5%. Федеральная организация здравоохранения США рекомендовала американцам пройти вакцинацию против COVID-19.

Отвечая на вопросы Trend относительно ситуации с заражением в Азербайджанеинфекционист-эксперт министерства здравоохранения Васиф Алиев сказал, что пока нет официальной информации о наличии в стране новых штаммов коронавируса.

"Число случаев заражения вирусом в мире стремительно растет, поскольку новые штаммы обладают высокой заразностью. Новые случаи заражения становятся все более частыми. Но убойная способность низкая. В Азербайджане в связи с этим нет серьезного роста и уровня тяжести. Поскольку он обнаружен в соседних странах, есть вероятность, что он у нас тоже есть. Для подтверждения необходимо взять тесты у людей с жалобами на недомогание. Опять же, нужно быть осторожными", - отметил он.

Инфекционист сказал, что в настоящее время нет необходимости в повторной вакцинации.

"Она нужна будет в качестве профилактики, если количество инфекций будет увеличиваться. Способы защиты от вируса прежние. При необходимости следует использовать маску, не пренебрегать личной гигиеной и соблюдать дистанцию", - добавил В.Алиев.