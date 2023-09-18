В Национальном университете обороны в Баку состоялась встреча с болгарской делегацией

БАКУ /Trend/ - В рамках программы Евросоюза «Erasmus» представители Военной академии имени Г.С.Раковского Республики Болгария совершают визит в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в понедельник в минобороны Азербайджана.

В Институте военного управления Национального университета обороны состоялась встреча с болгарской делегацией.

На встрече были обсуждены вопросы обучения преподавателей иностранных языков Института военного управления, оценивания, составления тестов STANAG и обмена опытом в области разработки учебных программ.

Отметим, что в рамках визита также запланировано проведение делегацией показательных занятий.