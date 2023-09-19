Военные атташе проинформированы о проводимых в Карабахе антитеррористических мероприятиях локального характера

БАКУ /Trend/ - 19 сентября в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций в нашей стране.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Выступивший на брифинге начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал военных представителей зарубежных стран об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Было отмечено, что целью антитеррористических мероприятий локального характера, начатых в регионе, является обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, предотвращение широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе, разоружение и вывод с наших территорий формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских работников, привлеченных к созидательно-восстановительным работам, и военнослужащих, и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

Было особо подчеркнуто, что наши подразделения не берут на прицел гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, с применением высокоточного оружия выводятся из строя только легитимные военные цели.

В заключение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми на брифинге фактами, даны ответы на интересующие представителей вопросы.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта “КАМАЗ” подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.