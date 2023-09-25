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Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

Общество Материалы 25 сентября 2023 18:37 (UTC +04:00)
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 18 по 24 сентября было применено 282 вакцины против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, в течение недели число вакцинированных первой дозой вакцины составило 83 человека, второй - 5 человек, третьей и более дозами - 188 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста - 6 человек.

Общее количество вакцинированных от коронавируса в стране составляет 13 969 897, в том числе первой дозой вакцины - 5 413 570, второй дозой - 4 884 373, третьей и более дозами - 3 405 524, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста - 266 430 человек.

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