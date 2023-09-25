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Ограничен ввоз в Азербайджан продукции животноводства из одной из областей Болгарии

Общество Материалы 25 сентября 2023 20:56 (UTC +04:00)
Ограничен ввоз в Азербайджан продукции животноводства из одной из областей Болгарии

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Бургасской области Болгарии зарегистрирована вспышка оспы мелких жвачных. Для защиты территории Азербайджана от проникновения указанного инфекционного заболевания введены временные ограничения на ввоз живых животных, продукции и сырья, в том числе генетического материала, с предприятий, расположенных в радиусе 10 километров в указанной области Болгарии.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), передает в понедельник Trend.

В то же время для усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из указанной административно-территориальной единицы или транзитом въезжающих в страну.

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