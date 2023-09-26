Необходимо создать новый формат экономических связей в ОТГ - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Необходимо создать новый формат экономических связей в Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов на 2-м агробизнес-форуме тюркских государств в Баку.

По его словам, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса тесно сотрудничает с агентствами, связанными с Организацией тюркских государств, и соответствующими институтами стран-наблюдателей структуры. За прошедший период были подписаны меморандумы о взаимопонимании со структурами Турции, Казахстана, Узбекистана и Венгрии, проведены совместные бизнес-форумы, встречи.

"В сентябре прошлого года при поддержке Организации тюркских государств, Турецкой торгово - промышленной палаты, министерства экономики Азербайджанской Республики, совместной организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана состоялся Шушинский тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию Карабахского региона", - сказал Мамедов.

Он отметил, что несколько дней назад в Стамбуле в рамках 12-го заседания министров экономики стран-членов Организации тюркских государств прошел бизнес- и инвестиционный форум. Что касается агробизнеса, который является темой текущего мероприятия, то исключительное значение имеет создание инновационной агробизнес-среды и ее развитие в соответствии с современными вызовами, подчеркнул Мамедов.