Проблема с вентиляцией в поезде Сумгайыт-Хырдалан-Баку устраняется - АЖД

БАКУ /Trend/ - Сегодня в вентиляционной системе электропоезда № 6010, следующего по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку и отправившегося из Сумгайыта в 08:10, возникла техническая проблема. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности.

Об этом Trend сообщили во вторник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было также отмечено, что с 15 сентября пригородным общественным транспортом - скоростными электропоездами ежедневно перевозилось около 30 тысяч пассажиров.

Использование вагона бизнес-класса в качестве вагона эконом-класса, оптимизация графика в связи с началом нового учебного года дают возможность ежедневно перевозить дополнительно около 4 тысяч пассажиров, сказали в ЗАО.