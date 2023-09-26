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Проблема с вентиляцией в поезде Сумгайыт-Хырдалан-Баку устраняется - АЖД

Общество Материалы 26 сентября 2023 16:34 (UTC +04:00)
Проблема с вентиляцией в поезде Сумгайыт-Хырдалан-Баку устраняется - АЖД

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в вентиляционной системе электропоезда № 6010, следующего по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку и отправившегося из Сумгайыта в 08:10, возникла техническая проблема. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности.

Об этом Trend сообщили во вторник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было также отмечено, что с 15 сентября пригородным общественным транспортом - скоростными электропоездами ежедневно перевозилось около 30 тысяч пассажиров.

Использование вагона бизнес-класса в качестве вагона эконом-класса, оптимизация графика в связи с началом нового учебного года дают возможность ежедневно перевозить дополнительно около 4 тысяч пассажиров, сказали в ЗАО.

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