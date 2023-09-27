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Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

Общество Материалы 27 сентября 2023 10:13 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Сегодня минуло три года с начала Отечественной войны (27 сентября 2020 года), продлившейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджана над Арменией, положив конец 30-летней оккупации.

Как сообщает в среду Trend, с самого утра Вторую Аллею шехидов посещают государственные чиновники и другие лица. В Баку и регионах чтут память героических сыновей, погибших за свободу своей Родины, и возлагают цветы к их могилам.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Представляем читателям фоторепортаж, подготовленный Trend к Дню памяти:

Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
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