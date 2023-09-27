Сотрудники ЗАО «AzerGold» навестили семьи шехидов в Дашкесанском районе (ФОТО)

Сотрудники Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» навестили семьи шехидов, зарегистрированные в Дашкесанском районе, в связи с 27 Сентября – Днем памяти.

Целью визита, состоявшегося в рамках приоритетов работы Комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО с местным населением и общинами, является оказание постоянного внимания к членам семей военнослужащих, ставших шехидами в ходе военных действий во имя территориальной целостности нашего независимого государства, внесение дополнительного вклада в проводимую государством политику по улучшению их благосостояния.

Во время визита, организованного в преддверии Дня памяти, семьям шехидов были вручены гостинцы с различными продуктами питания, с глубоким уважением почтена память наших шехидов.

Отметим, что акции данного типа, регулярно проводимые в рамках политики ЗАО «AzerGold» по социальному воздействию и ответственности, носят характер поддержки государственных программ социально-экономической направленности и служат для всестороннего охвата заботой граждан, проживающих в регионе, где ЗАО ведет активную добычу и производственную деятельность.