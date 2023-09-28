ЗАО AzerGold обеспечило постоянной работой 285 участников войны и членов семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold, успешно действующее в горнодобывающем секторе нашей страны, продолжает вносить вклад в реализацию государственной политики по развитию ненефтяного сектора, социально-экономическому прогрессу регионов и повышению занятости. Таким образом, в соответствии с утвержденным в 2023 году штатным расписанием ЗАО, осуществляющим активную добычу полезных ископаемых в Дашкесанском и Гейгельском районах, а также производственную деятельность в Дашкесанском районе, совместно с компаниями-подрядчиками, работающими на горнодобывающих территориях с фактической численностью 664 работника, создало отвечающие современным стандартам условия труда для 1856 работников. В 2023 году в дочерних компаниях ЗАО - ООО «Дашкесан Демир Филиз» и ООО «AzerBlast» постоянной работой было обеспечено в целом 288 человек.

В 2023 году в связи с реализацией горнодобывающих проектов как в ЗАО AzerGold, так и его дочерних обществах продолжается открытие новых рабочих мест и увеличение числа постоянных сотрудников. Согласно утвержденному в этом году новому штатному расписанию планируется увеличить численность работников до 1041 человека, в том числе в ЗАО AzerGold – 750 человек, в дочерних компаниях – 291 человек.

Одним из важных вопросов в процессе привлечения новых сотрудников к занятости является обеспечение трудоустройства наших гази и членов семей шехидов, принимавших участие в боевых операциях за территориальную целостность и независимость нашей страны. В настоящее время в ЗАО трудоустроены 78 участников войны и 12 членов семей шехидов. В этом году особое внимание уделяется трудоустройству граждан данной категории в соответствии с соответствующей квалификацией и профессиональными навыками. В дочерних компаниях акционерного общества - ООО «Дашкесан Демир Филиз» и ООО AzerBlast (ООО "ДДФ") работают в общей сложности 43 участника войны и членов семей шехидов.

Вопросам обеспечения занятости этой уязвимой категории граждан уделяют внимание и Региональный интегрированный перерабатывающий участок «Човдар» ЗАО, а также работающие на золоторудных и железорудных рудниках, долгосрочные компании-подрядчики, привлеченные к строительно-монтажным работам. В настоящее время к этой чувствительной категории относятся 152 сотрудника подрядных компаний, задействованных в деятельности ЗАО "AzerGold" и его дочерних обществ.

Отметим, что в результате деятельности ЗАО AzerGold, являющегося одной из самых запрашиваемых компаний на рынке труда нашей страны, на сегодняшний день постоянной работой обеспечены в общей сложности 285 участников войны и членов семей шехидов.