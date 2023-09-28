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Трое находящихся в розыске граждан России задержаны в аэропорту Баку

Общество Материалы 28 сентября 2023 18:21 (UTC +04:00)
Трое находящихся в розыске граждан России задержаны в аэропорту Баку

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Лица, объявленные Россией в международный розыск, задержаны в аэропорту в Баку.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года, ходатайства Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче граждан Российской Федерации Байрамова Мустафы Наримановича, Елизарова Виктора Евгеньевича и Козлова Михаила Вячеславовича для привлечения к уголовной ответственности были удовлетворены.

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