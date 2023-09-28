Скончалась депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении реанимации Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

По данным Trend, депутат была помещена в отделение реанимации Центральной клинической больницы с 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

В связи с критическим состоянием здоровья Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, были приняты все необходимые меры. Несмотря на все усилия, предпринятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь депутата не удалось.

Аллах рехмет элясин!