Прогноз погоды в Азербайджане на октябрь

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в октябре будет близка к климатической норме.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, количество осадков за месяц будет в основном близко к климатической норме, а в некоторых районах немного больше нормы. В первой половине первой декады на территории страны ожидаются неустойчивые погодные условия, периодически осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-17 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха - 13-18 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла, в первые дни месяца - 25-27 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме (26-40 мм).

В городе Нахчыван, Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах среднемесячная температура воздуха составит 13-16 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем -18-23 градуса тепла, а в некоторые дни - 25-27 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме (19-32 мм).

В Ханкенди, Шуше, Горанбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесан-Гедабейском районе среднемесячная температура воздуха составит 9-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, во второй половине месяца в некоторые дни ожидается 0-3 градуса мороза, днем 8-13 градусов тепла, в некоторые дни - 15-20 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а местами немного больше (47-56 мм).

Восточный Зангезур: в Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском, Зангиланском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 9-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью ожидается 3-8 градусов тепла, в некоторые дни -1-5 градусов мороза, днем -8-13 градусов тепла, в некоторые дни -15-20 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме (53-56 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Тертерском, Физулинском районах ожидается на уровне 13-15 градусов тепла, что находится в пределах климатической нормы. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла, а в некоторые дни до 25 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а местами немного больше (31-61 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 11-14 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов тепла, в отдельные дни в горах ожидается 0-5 градусов мороза, днем - 13-18 градусов тепла, в начале месяца - 23-26 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме (33-126 мм), а местами немного больше.

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 15-17 градусов тепла, что находится в пределах климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла, в начале месяца - 25-29 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме (31-46 мм), а местами немного больше.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском, Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 12-16 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днем -18-23 градуса тепла, а в начале месяца - 25-28 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к климатической норме (96-274 мм).