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Названо время сдачи в эксплуатацию отреставрированной центральной улицы города Шуша

Общество Материалы 30 сентября 2023 11:34 (UTC +04:00)
Названо время сдачи в эксплуатацию отреставрированной центральной улицы города Шуша

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Центральная улица города Шуша, которая в настоящее время восстанавливается, будет сдана в эксплуатацию в середине следующего года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Он отметил, что Шуша имеет статус исторического заповедника, и это отразиться в жилых домах, которые будут там построены.

"В жилых массивах города будут большие зеленые зоны. При строительстве учитываются все аспекты, особенно историческое значение культурной столицы", - добавил А.Керимов.

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