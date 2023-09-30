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Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

Общество Материалы 30 сентября 2023 13:20 (UTC +04:00)
Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Строительство первого жилого комплекса в городе Шуша будет завершено в конце этого года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

"После этого, в кратчайшие сроки, мы в первую очередь обеспечим переселение около 400 семей в Шушу. А в следующем году начнется строительство еще одного жилого комплекса из 17 зданий. Мы постараемся завершить процесс в кратчайшие сроки", - отметил А.Керимов.

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