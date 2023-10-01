В рамках Международного конгресса астронавтики прошел семинар для преподавателей STEAM (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 сентября в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики в Инновационном центре STEAM был организован семинар по профессиональному развитию педагогов (EPDW). В мероприятии, проведенном при поддержке Космического агентства Азербайджанской Республики и Министерства науки и образования, приняли участие 50 преподавателей STEAM, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Мир стремительно меняется, появляются новые возможности для входа в космическую экосистему, создаются инновации глобального масштаба. STEAM занимает особое место в этой области и включает в себя дисциплины науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

Выступивший на открытии семинара заместитель председателя правления Космического агентства Азербайджанской Республики Фуад Асланов, поприветствовав участников, отметил, что агентство запустило в космос несколько спутников и через них оказывается широкий спектр услуг. География услуг охватывает Центральную Азию, Ближний Восток и другие регионы, в том числе Африку. «Азеркосмос» зарекомендовал себя как надежный партнер на мировом космическом рынке, и это дало толчок признанию нашей страны как развивающегося государства в космической сфере. «Помимо коммерческой деятельности, наша главная цель - обеспечить соответствующие условия для формирования космической экосистемы в Азербайджане. «Азеркосмос» готов поддержать инициативы талантливой молодежи нашей страны в космической сфере», - сказал Ф.Асланов.

Руководитель проекта «STEAM Азербайджан» Играр Назаров подчеркнул, что большое значение придается подготовке специалистов, которые мыслят, занимаются производством и находят свое место на рынке. «Количество STEAM-центров в стране увеличивается. На территории республики уже создано 25 центров, ожидается, что в ближайшее время такой центр будет открыт в городе Шуша. В этом направлении в средних школах работают 1800 учителей. В то же время большое значение придается международному сотрудничеству, и мы будем передавать наш опыт в Кыргызстан и Казахстан», - сказал И.Назаров.

Затем представитель Японского космического агентства (JAXA) Синго Маруока (Shingo Maruoka) предоставил информацию о космических программах представляемой им структуры, а директор Центра космического образования Японского космического агентства Кейт Китагава рассказала о Международном совете по космическому образованию (ISEB) и аэрокосмическом образовании.

Семинар по профессиональному развитию педагогов (EPDW) организуется ежегодно в рамках Международного конгресса астронавтики при поддержке ISEB для местных учителей средних школ за несколько дней до открытия конгресса. В рамках семинара проводятся интерактивные сессии по экспериментальному обучению.

Нынешний семинар был организован совместно с JAXA.