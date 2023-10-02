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Правила ипотеки в Баку и регионах должны различаться - депутат

Общество Материалы 2 октября 2023 15:40 (UTC +04:00)
Правила ипотеки в Баку и регионах должны различаться - депутат

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - К закону "Об ипотеке" нужно подходить иначе. И в Баку и в регионах действуют одни и те же правила.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании.

"Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась жить в регионе, работала там и создавала семью, то правила ипотеки должны быть изменены. Заработная плата в регионах не такая высокая, как в Баку. Поэтому мы должны внести изменения в правила ипотеки, чтобы молодые люди могли покупать дома в регионах, создавать семьи и жить там", - добавил он.

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