Правила ипотеки в Баку и регионах должны различаться - депутат

БАКУ /Trend/ - К закону "Об ипотеке" нужно подходить иначе. И в Баку и в регионах действуют одни и те же правила.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании.

"Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась жить в регионе, работала там и создавала семью, то правила ипотеки должны быть изменены. Заработная плата в регионах не такая высокая, как в Баку. Поэтому мы должны внести изменения в правила ипотеки, чтобы молодые люди могли покупать дома в регионах, создавать семьи и жить там", - добавил он.