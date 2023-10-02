После антитеррористических мероприятий в Азербайджане проводится разминирование на критических территориях - Самир Поладов

БАКУ /Trend/ - После антитеррористических мероприятий в Азербайджане проводится разминирование на части критических территорий.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Самир Поладов.

Он отметил, что уже частично начаты некоторые работы.

"Территории пока не заселены. С нашей стороны на этих территориях частично осуществляются необходимые меры", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный День населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, другие делегации из Азербайджана и зарубежных государств, государственные чиновники и представители СМИ.

Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики, вовлечению общественности, развитию навыков, сотрудничеству и стратегиям реализации устойчивого городского развития.

Всемирно известные международные эксперты и правительственные чиновники обсуждают проблемы продвижения доступной и качественной городской жизни для всех, а также развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".