Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю в Азербайджане зафиксировано 380 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 221 человек.

Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

К сегодняшнему дню в стране выявлено 833 тысячи 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 822 тысячи 484 человека прошли лечение и выздоровели, 10 тысяч 332 человека скончались. Число активных больных COVID-19 – 373 человека.

Всего на сегодняшний день в стране проведено 7 миллионов 688 тысяч 73 теста на коронавирус, из которых 3 тысячи 856 – за прошедшую неделю. За последнюю неделю в стране не проводилась вакцинация от COVID-19. Общее же количество вакцин COVID-19, примененных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 897.