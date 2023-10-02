Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе

БАКУ /Trend/ - Распространена информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 2 октября.
Об этом Trend сообщили в понедельник в минобороны Азербайджана.
Это следующие боевая техника, оружие и боеприпасы:
ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие – 2608
2. Гранатометы – 235
3. Пушки и гаубицы – 60
4. Минометы – 64
5. Противотанковое вооружение – 58
6. Вооружение ПВО – 165
TEХНИКА
1. Бронетехника – 31
2. Автомобильная техника - 265
3. Прицепы – 23
4. Вспомогательная техника – 9
БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты – 1700
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 5177
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 31771
4. Минометные снаряды – 12806
5. Гранаты - 5880
6. Ручные гранаты – 3068
7. Патроны - 2009970
8. Другие боеприпасы – 5778
ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы – 314
2. Другие приборы – 38
СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки – 1027
2. Установки для различных видов оружия – 15
3. Другие средства экипировки – 3323.