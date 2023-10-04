Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Институт Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) принял участие на прошедшей в Бакинском Экспо-центре «Выставке китайских компаний и продукции», где более 100 китайских компаний продемонстрировали свою инновационную продукцию и современные технологии.

На стенде Института Конфуция АУЯ были представлены, изданные Институтом Конфуция на китайском языке книги - «Гейдар Алиев и Китай», «Азербайджанская Республика и Китайская Народная Республика: 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Президентская хроника», «Президент Ильхам Алиев - современный продолжатель дружбы двух древних народов», «Очаг китайской культуры в Азербайджане», «Азербайджанская школа китаеведения». Преподаватели Института Конфуция помогали представителям китайских компаний в их контактах с азербайджанскими коллегами с языковым переводом, а также выступили на выставке с красочной культурной программой, в ходе которой на китайской флейте хулуси была исполнена мелодия «Фарфор с синими узорами», песня «Для кого», китайский танец «Цветы персика».