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Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)

Общество Материалы 4 октября 2023 16:45 (UTC +04:00)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Институт Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) принял участие на прошедшей в Бакинском Экспо-центре «Выставке китайских компаний и продукции», где более 100 китайских компаний продемонстрировали свою инновационную продукцию и современные технологии.

На стенде Института Конфуция АУЯ были представлены, изданные Институтом Конфуция на китайском языке книги - «Гейдар Алиев и Китай», «Азербайджанская Республика и Китайская Народная Республика: 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Президентская хроника», «Президент Ильхам Алиев - современный продолжатель дружбы двух древних народов», «Очаг китайской культуры в Азербайджане», «Азербайджанская школа китаеведения». Преподаватели Института Конфуция помогали представителям китайских компаний в их контактах с азербайджанскими коллегами с языковым переводом, а также выступили на выставке с красочной культурной программой, в ходе которой на китайской флейте хулуси была исполнена мелодия «Фарфор с синими узорами», песня «Для кого», китайский танец «Цветы персика».

Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
Институт Конфуция Университета языков принял участие на выставке китайских компаний (ФОТО)
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