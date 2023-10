Первый взгляд на The Ritz-Carlton Residences, Baku — первую брендовую резиденцию в стране (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - После открытия The Ritz-Carlton, Baku в прошлом декабре, PASHA Development запускает первые брендированные резиденции в Баку с легендарным роскошным брендом The Ritz-Carlton Residences, Baku, входящий в портфель Marriott International, Inc.

Лимитированный выбор элегантных квартир и пентхаусов, обещающих владельцам роскошный образ жизни с первоклассными удобствами и легендарным сервисом The Ritz-Carlton, теперь доступен для приобретения. https://youtu.be/oshaFzRy25k

Расположенные в живописном районе Насими в Баку, The Residences идеально сочетает в себе уединенный оазис жилой зоны и пульсирующую городскую жизнь. Это 31-этажное здание с выдающейся архитектурой в форме паруса является великолепным образцом современного дизайна. Исторический рынок Шарг Базары и древний Старый город, а также современный Порт Баку находятся буквально в шаговой доступности.

The Residences подаряют чувство утонченности и безупречного внимания к деталям, которые сделали бренд The Ritz-Carlton легендарным. В вашем распоряжении ограниченный выбор из 79 квартир и пентхаусов с одной, двумя, тремя или четырьмя спальнями. Каждое из них восхищает видом на море или город, а также уникальным дизайном и планировкой, способными вместить множество вариантов жизни в роскоши и утонченности.

Большинство квартир предлагаются с чистовой отделкой, однако те, кто желает окунуться в полноценный опыт The Ritz-Carlton, могут выбрать потрясающие дизайнерские концепции, созданные известной студией Kristina Zanić Consultants. Дизайн студии отражает многолетние культурные влияния города, вплетая в себя характерные оттенки и узоры местных ремесел, придавая яркие цвета натуральной основе.

Изысканные материалы - мрамор, дерево и кожа - использованы повсюду, в сочетании с цветовой палитрой интерьера, включающей белые, слегка бежевые, нейтральные и коричневые оттенки. Все это передает атмосферу гостеприимства, роскоши и завораживающие видов The Residences.

С возможностью прямого выхода из вашего дома в отель The Ritz-Carlton вы получаете привилегированный доступ к множеству удобств.

Для тех, кто ищет развлечения или удовольствия, доступны ресторан круглосуточного обслуживания, современный "speakeasy" бар, а также Residents Lounge (в будущем откроется бар и ресторан на крыше с красивой террасой, открывающей панорамные виды на город). Вас ждут мирового уровня помещения для встреч и мероприятий, а также The Ritz-Carlton Club Lounge, где вы можете работать и отдыхать в равной степени. А круглосуточный фитнес-центр, два крытых бассейна и собственный спа-центр The Ritz-Carlton с сауной, паровой баней и турецкой баней обеспечивают вас всем необходимым для вашего благополучия.

Каждый день у вас есть возможность возвращаться домой к этим пятизвездочным удобствам и легендарному сервису The Ritz-Carlton. Будь то выраженные или нет, каждое ваше желание или пожелание могут быть удовлетворены благодаря множеству включенных услуг и дополнительной платной помощи от отеля.

От поддержки консьержа и обслуживания в резиденции до выделенной команды управления жилым комплексом - вы можете получать непревзойденное внимание, эксклюзивные предложения в отеле и особые привилегии в лучших местах по всему миру, включая отели The Ritz-Carlton, Edition, St. Regis, W, The Luxury Collection и JW Marriott.

The Residences являются частью портфеля компании PASHA Development. Основанная в 2012 году как дочернее предприятие PASHA Holding LLC, компания включает в себя множество будущих иконических адресов в Баку (таких как Crescent Bay), ультра-роскошный курорт Portonovi в Черногории и престижные Port Baku Towers.

Как владелец, вы получите доступ к членству в клубе PASHA Elite Club компании -предоставляющее эксклюзивные привилегии в различных локациях, входящих в портфель группы PASHA Holding.

The Ritz-Carlton Residences, Baku, превзойдут все другие роскошные жилые объекты в городе благодаря сочетанию изысканных квартир, бесконечных удобств и высокооцененных услуг The Ritz-Carlton. Расположенный в одном из современных архитектурных символов Баку, The Residences обещает образ жизни, непохожий ни на один другой, где уединение и приятное волнение идут рука об руку.

Желающие насладиться этим уникальным и непревзойденным образом жизни могут приобрести квартиру или пентхаус от 400,000 долларов США. Доступен беспроцентный 36-месячный план оплаты, адаптированный для каждого покупателя, с первоначальным взносом в размере 30%, необходимым для приобретения нового дома.

Если вы хотите связаться с представителем отдела продаж или организовать консультацию, вы можете позвонить по телефону +994 51 201 3232 или написать по адресу [email protected]. Для получения дополнительной информации посетите сайт rcresidencesbaku.com.

Важное примечание: The Ritz-Carlton Residences, Baku не являются собственностью, объектом разработки или продажи The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. или ее аффилированных компаний ("Ritz-Carlton"). Yelken Operating Company L.L.C. использует товарные знаки Ritz-Carlton по лицензии от Ritz-Carlton, которая не подтверждает точность каких-либо из заявлений или представлений, содержащихся здесь.