Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Ходжалы обнаружена еще одна плантация наркотиков

Общество Материалы 6 октября 2023 18:30 (UTC +04:00)
В Ходжалы обнаружена еще одна плантация наркотиков

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

ХОДЖАЛЫ /Trend/ – В селе Тязябина Ходжалинского района обнаружена еще одна плантация наркотиков.

Об этом в пятницу сообщил из Ходжалы сотрудник Trend.

Так, была обнаружена плантация конопли, засаженная методом культивации, на площади более 10 гектаров.

Сотрудники МВД находятся на территории, где была обнаружена наркоплантация.

Напомним, что 2 октября на территории Ходжалинского района была выявлена плантация наркотиков, расположенная на площади более 100 гектаров. Как сказал журналистам начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, после 44-дневной войны были выявлены случаи культивации наркосодержащих растений и на других освобожденных от оккупации территориях. Такие случаи были выявлены в освобожденных от оккупации Джебраиле, Физули и Зангилане. Также было отмечено, что на «черном рынке» стоимость 1 кг наркотиков, которые изготавливались армянами в Ходжалы, колеблется в пределах 8-10 тысяч манатов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости