В Ходжалы обнаружена еще одна плантация наркотиков

ХОДЖАЛЫ /Trend/ – В селе Тязябина Ходжалинского района обнаружена еще одна плантация наркотиков.

Об этом в пятницу сообщил из Ходжалы сотрудник Trend.

Так, была обнаружена плантация конопли, засаженная методом культивации, на площади более 10 гектаров.

Сотрудники МВД находятся на территории, где была обнаружена наркоплантация.

Напомним, что 2 октября на территории Ходжалинского района была выявлена плантация наркотиков, расположенная на площади более 100 гектаров. Как сказал журналистам начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, после 44-дневной войны были выявлены случаи культивации наркосодержащих растений и на других освобожденных от оккупации территориях. Такие случаи были выявлены в освобожденных от оккупации Джебраиле, Физули и Зангилане. Также было отмечено, что на «черном рынке» стоимость 1 кг наркотиков, которые изготавливались армянами в Ходжалы, колеблется в пределах 8-10 тысяч манатов.