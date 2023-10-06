В Ходжалы сепаратистами выращено наркотиков на миллион долларов - Эльшад Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В Ходжалы сепаратистами выращено наркотиков на миллион долларов.

Об этом сказал начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев журналистам в Ходжалы, где была обнаружена наркоплантация, сообщает Trend.

"Выявленные факты и общая ситуация дают основание говорить о том, что на этих территориях, которые в течение 30 лет являлись неконтролируемой зоной, была развернута преступная деятельность. К этой преступной деятельности было привлечено местное население. В местности Баллыджа Ходжалинского района была обнаружена большая плантация наркотиков. Проведенный анализ дает основание говорить, что это только видимая часть айсберга. Это означает, что не исключен процесс изготовления различных видов наркотических средств, химических наркотических веществ в каких-то парниках, теплицах. По выявленным фактам, безусловно, возбуждено соответствующее уголовное дело", - отметил он.

Начальник пресс-службы отметил, что здесь были проведены исследования, которые показали, что на этих территориях наркотики выращивались специальным способом, за ними был особый уход. "Затем они вывозились для продажи на "черном рынке" через другую страну. Мы думаем, что было реализовано наркотиков на сумму около миллиона долларов", - отметил Гаджиев.