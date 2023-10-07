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Назначены заместители директора Госагентства Азербайджана по дошкольному и общему образованию

Общество Материалы 7 октября 2023 16:10 (UTC +04:00)
Назначены заместители директора Госагентства Азербайджана по дошкольному и общему образованию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Государственном агентстве Азербайджана по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования произведены назначения на должности заместителей директора.

Как сообщили Trend в министерстве образования и науки, заместитель руководителя аппарата министерства науки и образования Нармина Гусейнова, заместитель руководителя отделом организации и управления общим и дошкольным образованием Орхан Аббасов, а также Мехрибан Велиева назначены заместителями директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Мехрибан Велиевой также поручена должность заведующей Управлением образования города Баку.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал в связи с этим соответствующие распоряжения.

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