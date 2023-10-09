В новом сезоне телеканал «МИР» усилил прайм-тайм, он будет занят уникальным собственным продуктом - Радик Батыршин (Интервью)

Trend представляет интервью председателя МТРК «Мир» Радика Ириковича Батыршина:

Радик Ирикович, на телеканале «МИР» этот сезон объявлен «любилейным». Что это значит? И как так получилось, что «Мир» уже второй год подряд празднует свое 30-летие?

В прошлом году МТРК «Мир» отмечал 30-летие со дня основания компании, а в этом 30-летие со дня начала вещания телеканала «МИР». Но в этом году мы еще празднуем 30-летие радиостанции «МИР» и 10-летие телеканала «МИР 24». Так что у нас сразу три повода, поэтому мы и решили отразить слово юбилей в нашем слогане. Второе слово в этой коллаборации – любовь. И тут все просто. Ведь телеканал «МИР» и «любовь», можно сказать, - слова синонимы. Мы любим вкусно поесть, и об этом - программа «Будь, Готовь!» с нашим бренд-шефом Александром Журкиным. Мы знаем классику и любим хорошее российское кино. Сергей Белоголовцев каждый день в эфире телеканала «МИР» нам об этом напоминает в интеллектуальной викторине «Игра в кино». Нашу любовь к тайнам и загадкам можно почувствовать благодаря программе «Исторический детектив» с чемпионом мира Николаем Валуевым. Мы любим комфорт и каждую неделю создаем его в программе «Фазенда Лайф». И, конечно же, мы любим деньги, которые мы разыгрываем каждую неделю в интеллектуальной викторине «Миллион за пять минут».

Ваша главная премьера сезона «Миллион за 5 минут» уже нашла своего зрителя. Вы довольны рейтингами или о них еще рано говорить? Как в целом стартовал сезон на телеканале «МИР»?

Начало хорошее, даже лучше, чем мы ожидали. Доля телесмотрения программы оказалась выше средней доли телеканала. Интерес к игре у зрителей стремительно растет. Думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим рекордные рейтинговые значения у этой телевикторины. Кстати, у нас уже есть «мировой» миллионер Алексей Пашков. Ему всего 22 года, он студент Рязанского государственного университета. Алексей ответил на все вопросы ведущего, и чек на миллион увез с собой. Это к тому, что некоторые в Интернете пишут, что победить в нашей телевикторине очень сложно. Оказалось, невозможное - возможно.

В новом сезоне мы усилили наш прайм-тайм, он будет занят уникальным собственным продуктом: 5 часов интеллектуальных телевикторин, среди которых как новые, так и давно полюбившиеся нашим зрителям проекты. Премьерный показ викторины «Игра в кино» посмотрели 2,9% телезрителей, и это - рекорд. Зрители любят и нашу правовую линейку. Здесь мы также бьем рекорды. Доля телесмотрения этих программ превышала 6,0%. В дневном прайм-тайме телеканал «МИР» часто входит в пятерку телеканалов-лидеров по доле телесмотрения.

Понятно, что у телеканалов «МИР» и «МИР 24» своя особенная информационная повестка и в вашем эфире нет шокирующего контента, а ведь это рейтинги. Благодаря чему Вам удается сохранить популярность?

Мы рассказываем о том, что интересно нам самим: о том, как строили город Аркадаг в Туркменистане, как выращивают и собирают хлопок в Узбекистане, о том, что население Таджикистана превысило 10 миллионов человек или как строят национальный стадион в Беларуси и многое другое. Люди хотят дружить и знать, как и чем живут их соседи, что хорошего и интересного у них происходит. В этом и заключается наш секрет успеха. За последние 15 лет доля телесмотрения телеканала «МИР» в России выросла в 18 раз, в Казахстане – в 25 раз. В Беларуси и Казахстане «МИР» занимает пятую строчку среди самых популярных телеканалов, а в Армении и Кыргызстане – в десятке лучших.

«Мир» часто и, как я понимаю, ошибочно называют российской компанией. Почему это не так?

В 1992 году 9 октября в Бишкеке было подписано соглашение о создании МТРК «Мир». Соучредителями телерадиокомпании тогда выступили 10 стран. Это было мудрое решение глав государств бывших советских республик, которые понимали важность создания единого информационного пространства. По сей день эфир телерадиокомпании «Мир» формируют журналисты из 10 стран. В каждой из которых есть свой национальный филиал или представительство. Поэтому говорить, что телерадиокомпания «Мир» — это российская компания – это неправильно.

Как Вы оцениваете вклад Азербайджанского национального филиала в развитие МТРК «Мир»?

Азербайджанская республика один из соучредителей МТРК «Мир». В 1996 году на открытие нашего филиала в Баку общенациональный лидер Гейдар Алиев присутствовал лично. Этот год в республике объявлен годом Гейдара Алиева. Ему исполнилось бы 100 лет. Наша телерадиокомпания с особым почтением относится к этому событию. В день рождения Гейдара Алиевича на телеканалах «МИР» и МИР 24» в эфир вышел документальный фильм «Широко шагает Азербайджан». Также мы готовим программу и к 20-летию лидерства Ильхама Алиева. Наши сотрудники в национальном филиале в Азербайджанской республике ежедневно готовят сюжеты в новости, специальные репортажи, программы, участвуют в консолидированных проектах телерадиокомпании «МИР».

На базе вашей телерадиокомпании создан межгосударственный информационный пул. Насколько хорошо себя зарекомендовал этот формат, и планируется ли расширение?

Телерадиокомпания «Мир» является координатором и техническим оператором Межгосударственного информационного пула Содружества. В его состав сейчас входят МТРК «Мир» и 10 государственных и общественных телекомпаний из 8 стран. Только за прошлый год в пул было направлено более 4 тысяч видеоматериалов с самой разнообразной тематикой. 45% – это информационные сюжеты, в том числе новости с участием руководителей наших стран; 27% – о культуре, творчестве; 15% – об экономике, новых технологиях и инновациях; 13% – о спорте и туризме. В этом году к пулу намерено присоединиться Центральное телевидение Китая CCTV. О своей заинтересованности участия в МИПе выразило и Гостелерадио Ирана.

Насколько хорошо звучит сегодня радиостанция «МИР» в странах Содружества?

Звучит не только хорошо, но всё громче и громче. По данным исследовательской компании Mediascope за последние полгода «МИР» стал лидером среди всех радиостанций России по относительному приросту. Он составил - 36%. Аудитория радиостанции «МИР» в странах Содружества уже превышает 47 миллионов. Начато вещание в Армении, открываются все новые города для вещания в России и Беларуси. Радио «МИР» стало активно участвовать в конкурсах на частоты в Казахстане. Словом, в этом направлении мы тоже проделали большую работу. Если раньше нашему слушателю было 60+, то сейчас средний возраст нашей аудитории 35 лет. То есть большая часть — это молодые люди. В основном это семейные пары, у которых есть дети. Радио «МИР» стало домашней радиостанцией, которую слушают всей семьей.

Как «Мир» сегодня чувствует себя в диджитал-среде, где изменения происходят чуть ли не каждую секунду — это и блокировки аккаунтов в социальных сетях и на видеохостингах, изменения алгоритмов агрегаторов и поисковых систем. Насколько «Мир» устойчив к таким потрясениям и есть ли куда расти?

Прежде всего, любые изменения (даже те, что на первый взгляд кажутся со знаком минус) мы воспринимаем и рассматриваем как возможности. К примеру, в конце января этого года YouTube безосновательно заблокировал наш канал «МИР 24». Безосновательно потому, что там не было ни нарушений, ни контента, за который это можно было формально сделать. На тот момент на него были подписаны 2 миллиона 600 тысяч подписчиков. Причем 1,5 миллиона из них подписались за последний год. Но мы давно к тому моменту думали над созданием нишевых каналов на видеохостингах и в социальных сетях. И в феврале для того, чтобы не только не потерять нашу аудиторию, но и расширить ее, мы запустили отдельные каналы с новостной, правовой, документальной тематикой. И с интеллектуальными викторинами. Мы плотно работаем с отечественными платформами. К примеру, интенсивная работа сейчас идет с сервисами VK. И, в частности, с «VK Видео», где широко представлен наш контент. На RuTube у нас 5 собственных каналов – от новостей до путешествий по странам СНГ и Грузии. И, самое главное, мы не сидим сложа руки и не ждем каких-то новых событий и изменений. Уже в ближайшее время будет запущен новый портал MIR24.TV, который объединит в себе два наших ресурса – сайт телеканала «МИР» с программами и проектами и информационный портал «МИР 24» с новостями и аналитикой. Он будет максимально удобным для использования на разных типах устройств – на компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне. А в будущем году мы превратим наш портал в экосистему, где, кроме информации, будут и полезные сервисы, например, для планирования путешествий по странам СНГ – от поиска маршрутов и готовых туров до бронирования билетов и жилья в странах СНГ.

Какой Вы видите телерадиокомпанию «Мир» в ближайшие 10 лет?

Уже сейчас мы работаем в разрешении супервысокой четкости. Думаю, что через 10 лет мы перейдем в формат, который называется 16К, который заменит 4К. Это будет канал с качественным звуком не менее чем 7 Logic, с семиканальным звуком. Это будет телеканал, который даст ощущение полной реальности. Безусловно, появится возможность интерактивного выбора. Ну скажем, ты смотришь кино, а на руках у актера часы, которые тебе нравятся, ты надавил кнопку на интерактивном окне и купил эти самые часы. Это будет телевидение, которое трансформирует программу передач под конкретного человека. Это будет по-прежнему добрый телеканал «МИР», который любит своего зрителя, а тот отвечает ему взаимностью.