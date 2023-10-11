Вакцинация является эффективным методом защиты от вирусов - инфекционист

БАКУ /Trend/ – В последнее время среди населения распространилось заболевание, характеризующееся высокой температурой, кашлем и сильными мышечными болями. Продолжаются дискуссии о том, является ли это инфлюэнцей (гриппом) или новым штаммом коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последний месяц число инфицированных коронавирусом во всем мире увеличилось на 38 процентов. В Европе рост заболеваемости составляет 39 процентов, в восточном Средиземноморье - 113 процентов. В настоящее время заболеваемость Сovid-19 в США приближается к статистике первой волны пандемии. В США более 650 000 американцев ежедневно заражаются Сovid-19, и, по прогнозам, около 10 процентов населения страны заразится им в ближайшие месяцы. Смертность выросла на 5 процентов по сравнению с августом. За прошедшую неделю количество госпитализаций из-за Сovid-19 в США выросло на 8,7 процента, а число смертей - на 4,5 процента. Федеральная организация здравоохранения США рекомендовала американцам пройти вакцинацию.

Помимо этого, ВОЗ объявила эпидемию гриппа в европейском регионе в зимнем сезоне 2022-2023 годов.

Как сказал Trend инфекционист, специалист-эксперт минздрава Васиф Алиев, в осенний сезон количество респираторных инфекций увеличивается.

"Вирусы, вызывающие эти респираторные инфекции, также разнообразны. Среди них больше вирусов гриппа, аденовирусов, коронавирусов. Ряд признаков рассматриваемых вирусов схож. Эти признаки - мышечные боли, кашель, высокая температура. Чтобы отличить вирусы, обязательно нужно брать мазок из носа. Это может быть и новая мутация коронавируса - "Эрис", которая распространяется по всему миру, как и другие вирусы", - сказал он.

Следует отметить, что штамм "Эрис", распространившийся уже в 51 стране, обнаружен в соседних странах. В ответ на запрос Trend в минздраве сказали, что официальной информации о наличии в стране штамма коронавируса "Эрис" нет.

Говоря о методах лечения людей от вирусов, эксперт сказал, что лечение возможно в домашних условиях.

"При высокой температуре следует использовать соответствующие лекарства, пить много жидкости. Человека, инфицированного вирусом, следует изолировать и при необходимости использовать маску",- подчеркнул он.

По словам инфекциониста, вакцинация является эффективным методом защиты от вирусов.

"Вакцинация имеет большое значение для защиты от вирусов. Каждый год в октябре проводится вакцинация от сезонного гриппа. В частности, дети, пожилые люди, беременные, больные хроническими заболеваниями должны быть вакцинированы против гриппа", - добавил Васиф Алиев.

Как сообщили Trend ранее в министерстве здравоохранения, в страну будут ввезены вакцины от гриппа.

Напомним, что с 15 декабря прошлого года в подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях по всей стране привит от гриппа 20 701 человек.