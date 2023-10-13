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В Азербайджане за наркопреступления привлечены к уголовной ответственности 64 иностранца

Общество Материалы 13 октября 2023 17:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане за наркопреступления привлечены к уголовной ответственности 64 иностранца

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены к уголовной ответственности 6483 человека, из них 6329 мужчин и 154 женщины.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении постоянно действующей рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств.

Было отмечено, что 64 лица, привлеченные к уголовной ответственности, являются гражданами иностранных государств.

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