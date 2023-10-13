В Азербайджане за наркопреступления привлечены к уголовной ответственности 64 иностранца

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены к уголовной ответственности 6483 человека, из них 6329 мужчин и 154 женщины.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении постоянно действующей рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств.

Было отмечено, что 64 лица, привлеченные к уголовной ответственности, являются гражданами иностранных государств.