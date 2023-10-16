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Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

Общество Материалы 16 октября 2023 17:55 (UTC +04:00)
Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в аккаунте агентства в социальной сети "Х".

Согласно информации, с 9 по 15 октября на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 85 противотанковых и 496 противопехотных мин, а также 1732 неразорвавшихся боеприпаса. Разминирована территория площадью 631 гектар.

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