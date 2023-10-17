БАКУ /Trend/ - В Физули будет разбит центральный парк по заказу и при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала начальник отдела фандрейзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Парвин Багирова на пресс-конференции, посвященной "Каспийской строительной неделе".

"В парке планируется создание инфраструктуры для спортивной и детской площадок. Разрабатывается также генеральный план парка", - отметила она.

Напомним, что "Каспийская строительная неделя" организована компаниями "Caspian Event Organizers" и "Iteca Caspian" и объединяет 3-ю Азербайджанскую международную выставку "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh), 28-ю Азербайджанскую международную выставку "Строительство" (BakuBuild), 15-ю юбилейную международную выставку "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" (Aquatherm Baku) и 11-ю Каспийскую международную выставку "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".